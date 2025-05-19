Мужчины вспомнили свои самые странные поступки ради секса

Мужчины вспомнили о самых странных поступках, на которые пошли ради секса. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи рассказали, что им пришлось забираться к девушкам в окно — чтобы открыть дверь или чтобы не потревожить родителей.

Мы подъехали к ее дому, когда она поняла, что у нее нет ключей от дома (второй этаж). Я, как человек-паук, залез на кирпичное здание, забрался в окно и впустил ее. Современные проблемы требуют современных решений sackluk1972 пользователь Reddit

Один мужчина также рассказал, что ради секса с девушкой выучил новый язык.

Выучил испанский с помощью приложения. Она спросила, почему я пытаюсь учить испанский. Ответил: чтобы узнать тебя. 8/10, сделал бы это снова Xcavor пользователь Reddit

Еще один пользователь признался, что однажды поставил себе цель спросить у 25 женщин, встреченных в клубе, не хотят ли они с ним переспать.

Я был очень вежлив и нейтрален в своем подходе. Не пытался убедить никого из них или навязываться. Номер 11 хотя изначально была шокирована таким прямолинейным подходом, подумала и сказала «да» Lord-Doobury пользователь Reddit

Ранее пользователи сети вспомнили об инцидентах, разрушивших их жизнь. Многие написали, что жалеют о повлиявших на жизнь зависимостях.