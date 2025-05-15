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13:36, 15 мая 2025Забота о себе

Пользователи сети рассказали о разрушивших их жизнь решениях

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dmitry Schemelev / Unsplash

Пользователи сети вспомнили об инцидентах, разрушивших многолетнюю дружбу. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие написали, что жалеют о повлиявших на жизнь зависимостях.

Алкоголизм разрушил мои годы жизни с 30 до 50 лет — самые важные годы с точки зрения карьеры и детства моих детей. Сейчас я трезв и контролирую себя, но годы упущены. Я стараюсь не поддаваться сожалениям, стыду и грусти по этому поводу, ведь эти чувства и привели меня к зависимости изначально и удерживали там на протяжении многих лет

wtf_amiriteпользователь Reddit

Еще один мужчина рассказал, что пожалел о решении использовать стероиды для улучшения результатов в тяжелой атлетике.

Стероиды абсолютно разрушили мое тело. Мне 38, а выгляжу я на 70. Не могу долго стоять, и могу сидеть лишь на немногих поверхностях — сильная мышечная атрофия. На лице не осталось коллагена

smart_619пользователь Reddit
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Также немало пользователей рассказали, что разрушили свою благополучную жизнь из-за неудачных романов.

У меня была значительная сумма сбережений и хорошая карьера. Я впала в глубокую депрессию, когда закончились длительные отношения. Уволилась с работы, жила на сбережения, дала волю вредным привычкам. Я была в хорошем положении и выбросила все это, отдалилась от всех друзей. Теперь я начинаю заново или по крайней мере пытаюсь

No_Koala4526пользовательница Reddit

Ранее пользователи сети вспомнили об инцидентах, разрушивших многолетнюю дружбу. Многие прекратили общаться с друзьями, когда поняли, что являются единственными инициаторами общения.

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