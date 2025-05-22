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23:20, 22 мая 2025Мир

Глава евродипломатии запуталась в ветвях власти ЕС

Глава евродипломатии Каллас забыла, на какие ветви разделена власть в Евросоюзе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас в ходе выступления не смогла сразу правильно перечислить, на какие ветви разделена власть в Евросоюзе (ЕС), запутавшись в их произношении и названиях. Об этом пишут «Известия».

Евродипломат сначала охарактеризовала исполнительную ветвь власти как руководящую, но затем затруднилась с произношением слова «законодательная». В завершение своего выступления Каллас упомянула, что устала после продолжительной рабочей недели.

«Извините, это была очень долгая неделя», — заключила она.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что ЕС увидел отсутствие минимального политического интеллекта у главы евродипломатии Каи Каллас, отстранив ее от разработки стратегических документов. Сенатор указал, что решение об отстранении было принято для того, чтобы «не вызывать аллергию» у членов объединения и у большинства мировых политиков и дипломатов, которые не воспринимают Каллас всерьез.

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