Глава евродипломатии Каллас забыла, на какие ветви разделена власть в Евросоюзе

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас в ходе выступления не смогла сразу правильно перечислить, на какие ветви разделена власть в Евросоюзе (ЕС), запутавшись в их произношении и названиях. Об этом пишут «Известия».

Евродипломат сначала охарактеризовала исполнительную ветвь власти как руководящую, но затем затруднилась с произношением слова «законодательная». В завершение своего выступления Каллас упомянула, что устала после продолжительной рабочей недели.

«Извините, это была очень долгая неделя», — заключила она.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что ЕС увидел отсутствие минимального политического интеллекта у главы евродипломатии Каи Каллас, отстранив ее от разработки стратегических документов. Сенатор указал, что решение об отстранении было принято для того, чтобы «не вызывать аллергию» у членов объединения и у большинства мировых политиков и дипломатов, которые не воспринимают Каллас всерьез.