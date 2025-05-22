Глава МИД Израиля обвинил Европу в подстрекательстве после расправы над дипломатами

Саар: Расправа над дипломатами связана с антисемитской пропагандой в Европе

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обвинил европейские правительства в подстрекательстве против страны после расправы над двумя сотрудниками израильского посольства в Вашингтоне. Об этом сообщает AFP.

«С этим преступлением напрямую связана антисемитская и антиизраильская пропаганда. Она осуществляется лидерами и должностными лицами многих стран и международных организаций, особенно в Европе», — заявил дипломат.

Ранее глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила о расправе над двумя сотрудниками посольства Израиля после мероприятия в еврейском музее в Вашингтоне. Она заявила, что ведется активное расследование, и подчеркнула, что нападавший не избежит ответственности за содеянное.