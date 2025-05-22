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12:47, 22 мая 2025Мир

Глава МИД Израиля обвинил Европу в подстрекательстве после расправы над дипломатами

Саар: Расправа над дипломатами связана с антисемитской пропагандой в Европе
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Гидеон Саар

Гидеон Саар. Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обвинил европейские правительства в подстрекательстве против страны после расправы над двумя сотрудниками израильского посольства в Вашингтоне. Об этом сообщает AFP.

«С этим преступлением напрямую связана антисемитская и антиизраильская пропаганда. Она осуществляется лидерами и должностными лицами многих стран и международных организаций, особенно в Европе», — заявил дипломат.

Ранее глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила о расправе над двумя сотрудниками посольства Израиля после мероприятия в еврейском музее в Вашингтоне. Она заявила, что ведется активное расследование, и подчеркнула, что нападавший не избежит ответственности за содеянное.

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