Голливудский актер тайно женился на продавщице

Актер Дэвид Духовны тайно женился на 31-летней возлюбленной Моник Пендлберри

Американский актер Дэвид Духовны тайно женился на своей возлюбленной Моник Пендлберри. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Супруги попали в объективы уличных фотографов, заметивших на их безымянных пальцах обручальные кольца. До этого журналисты предполагали, что 64-летний актер снова одинок, поскольку возлюбленных не видели вместе на публике с 2023 года.

Роман Духовны и Пендлберри начался в 2017 году. Пара познакомилась в заведении, принадлежащем другу актера, где девушка продавала органические соки и смузи. Жена звезды «Секретных материалов» и «Блудливой Калифорнии» младше него на 33 года.

С конца 90-х Духовны был женат на актрисе Теа Леони, в этом браке на свет появились двое детей. В 2014-м супруги развелись. Сообщалось, что причиной разлада в семье стала сексуальная зависимость актера.

Ранее стало известно, что актер Дэвид Швиммер, известный по роли в культовом сериале «Друзья», состоит в отношениях со студенткой, которая моложе него почти на 30 лет.