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15:22, 22 мая 2025Мир

Госсекретарь США отреагировал на расправу над израильскими дипломатами

Госсекретарь Рубио о расправе над израильскими дипломатами: Мы найдем виновных
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jose Luis Magana / АР

Власти США найдут и привлекут к отвественности виновных в расправе над двумя израильскими дипломатами. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит официальный русскоязычный Telegram-аккаунт Госдепартамента США.

«Это был наглый акт трусливого, антисемитского насилия», — отреагировал дипломат, выразив соболезнование близким погибших.

Ранее глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила о расправе над двумя сотрудниками посольства Израиля после мероприятия в еврейском музее в Вашингтоне. Она заявила, что ведется активное расследование, и подчеркнула, что нападавший не избежит ответственности за содеянное.

Президент США Дональд Трамп призвал прекратить убийства, основанные на антисемитизме.

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