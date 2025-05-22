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07:41, 22 мая 2025Мир

Трамп отреагировал на убийство двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне

Трамп после стрельбы с 2 жертвами призвал прекратить убивать из-за антисемитизма
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСтрельба в США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп отреагировал на случай со стрельбой, в результате которого у еврейского музея в Вашингтоне были убиты два сотрудника посольства Израиля. Он призвал прекратить убийства, основанные на антисемитизме, американский лидер написал об этом в своей соцсети Truth Social.

«Эти ужасные убийства в Вашингтоне, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны прекратиться», — заявил Трамп.

Ранее глава Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм сообщила о двух жертвах стрельбы рядом с музеем в Вашингтоне. Мы ведем активное расследование и работаем над получением дополнительной информации, — подчеркнула она, добавив, что преступник не уйдет от ответственности.

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