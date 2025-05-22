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05:00, 22 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыта связь между конфликтом на Украине и одной психологической проблемой

Психолог Грачев: Проблема ПТСР проявлялась не только из-за конфликта на Украине
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Проблемы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) могут проявиться не только у участников конфликта на Украине, она существовала и ранее. На это в интервью «Ленте.ру» указал клинический психолог, курирующий направление психологической помощи в волонтерском проекте «Личный состав», Никита Грачев.

«Люди с психологическими проблемами были, есть и будут всегда, вне зависимости от специальной военной операции или других конфликтов», — подчеркнул он.

По словам эксперта, в предыдущие исторические периоды данная проблема не всегда выявлялась, но это не означало, что она отсутствовала, не проявлялась. Так, уже после Второй мировой войны миллионы людей страдали ПТСР, но их могли не диагностировать, добавил Никита Грачев.

Ранее психолог Эльвира Степанова назвала условие жен ветеранов конфликта на Украине с ПТСР для своих супругов. По ее словам, важно для сохранения отношений обращаться за квалицифицированной помощью.

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