Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:18, 22 мая 2025Мир

Избранный президент Румынии раскрыл свою позицию по помощи Украине

Дан: Румыния будет поддерживать позицию Европы по оказанию помощи Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Румыния сделала выбор в пользу членства в Европейском союзе (ЕС) и НАТО, а также в пользу Украины как союзника, и будет поддерживать позицию Европы по оказанию помощи Киеву. Об этом рассказал избранный президент страны Никушор Дан в интервью Financial Times.

«Мы будем продолжать участвовать в европейских усилиях по оказанию помощи Украине в достижении наиболее разумного мира. Это означает, что мы продолжим поддерживать Украину и участвовать в европейских усилиях по обеспечению ее безопасности», — сказал политик.

В рамках того же интервью Никушор Дан заявил, что румынские власти готовы увеличить свои расходы на оборону и достичь новых целей НАТО даже в условиях собственного рекордного бюджетного дефицита.

Ранее избранный лидер Румынии назвал неуместной отправку румынских войск на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на названные в Киеве шаги по урегулированию конфликта на Украине

    Поставки российской водки в одну страну взлетели

    Украина нанесла удар по российскому мосту

    Неизвестный оставил угрожающее послание на зеркале в туалете самолета и сорвал рейс

    Несколько продуктов оказались полезны для оздоровления сосудов

    Кремль обновил дизайн герба на сайте. Ранее Михалков возмущался, что оттуда пропали кресты

    Пьяный посетитель подмосковного кафе угрожал ножом администратору

    Российские «Охотник» и «Нарвал» получат технологии ИИ

    В России объяснили подорожание капусты и лука

    Российский «Искандер» уничтожил ракетную установку Patriot

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости