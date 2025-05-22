Избранный президент Румынии раскрыл свою позицию по помощи Украине

Дан: Румыния будет поддерживать позицию Европы по оказанию помощи Украине

Румыния сделала выбор в пользу членства в Европейском союзе (ЕС) и НАТО, а также в пользу Украины как союзника, и будет поддерживать позицию Европы по оказанию помощи Киеву. Об этом рассказал избранный президент страны Никушор Дан в интервью Financial Times.

«Мы будем продолжать участвовать в европейских усилиях по оказанию помощи Украине в достижении наиболее разумного мира. Это означает, что мы продолжим поддерживать Украину и участвовать в европейских усилиях по обеспечению ее безопасности», — сказал политик.

В рамках того же интервью Никушор Дан заявил, что румынские власти готовы увеличить свои расходы на оборону и достичь новых целей НАТО даже в условиях собственного рекордного бюджетного дефицита.

Ранее избранный лидер Румынии назвал неуместной отправку румынских войск на Украину.