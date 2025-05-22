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08:58, 22 мая 2025Мир

В Румынии заявили о готовности увеличить расходы на нужды НАТО и поддерживать Киев

Новый президент Румынии Дан заявил о готовности увеличить расходы на нужды НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alex Nicodim / IMAGO / Global Look Press

Румынские власти готовы увеличить свои расходы на оборону и достичь новых целей НАТО даже в условиях сокращения собственного рекордного бюджетного дефицита. Об этом рассказал избранный президент страны Никушор Дан в интервью Financial Times.

«Да, я это поддерживаю», — подчеркнул политик. Дан также отметил, что сроки повышения оборонных расходов еще предстоит обсудить с Соединенными Штатами и другими союзниками.

По его словам, Румыния остается частью общеевропейских усилий по поддержке Украины. И это значит, что страна продолжит оказывать ей помощь, заключил политик.

При этом накануне Никушор Дан высказался об отправке румынских войск на Украину, назвав это неуместным. Политик в интервью западным СМИ также раскритиковал президента США Дональда Трампа за его подход к поиску мира на Украине.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский созвонился с Даном и поздравил его с победой на выборах.

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