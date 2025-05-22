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15:57, 22 мая 2025Мир

Кандидат в президенты Польши заявил о бессмысленности дискуссии об Украине в НАТО

Политик Навроцкий: Дискуссия о вступлении Украины в НАТО лишена смысла
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Дискуссия о вступлении Украины в НАТО на сегодняшний день лишена смысла. Об этом заявил кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий в беседе с политиком Славомиром Ментценом, который занял третье место в первом туре выборов.

«Вступление Украины в НАТО привело бы к тому, что Североатлантический альянс был бы в состоянии войны с Россией», — объяснил он.

По его словам, Украина пока не готова в цивилизационном плане к вступлению в евроатлантические структуры из-за коррупции. Политик пообещал, что никогда не подпишет документ с ратификацией вступления Украины в альянс.

Ранее Навроцкий заявил, что неработающие граждане Украины в Польше не должны иметь те же социальные права, что и поляки. При этом он отметил, что те украинцы, которые работают в Польше, которые строят польскую экономику, могут пользоваться всеми гражданскими правами, которые им положены.

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