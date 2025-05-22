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11:53, 22 мая 2025Мир

Канцлер Германии осудил расправу над израильтянами

Канцлер Германии Мерц осудил расправу над израильскими дипломатами в Вашингтоне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил расправу над двумя израильскими дипломатами рядом с еврейским музеем в Вашингтоне. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«На данном этапе мы должны предполагать наличие антисемитских мотивов. Я самым решительным образом осуждаю этот отвратительный акт», — говорится в публикации.

Мерц заявил, что был шокирован новостью о расправе над двумя сотрудниками посольства Израиля в Вашингтоне. Он выразил слова сочувствия семьям дипломатов.

Ранее глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила о расправе над двумя сотрудниками посольства Израиля после мероприятия в еврейском музее в Вашингтоне. Она заявила, что ведется активное расследование, и подчеркнула, что нападавший не избежит ответственности за содеянное.

Позднее очевидцы рассказали, что мужчина, расправившийся с сотрудниками посольства Израиля, сказал, что совершил атаку «ради Газы» и скандировал «свободу Палестине».

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