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17:49, 22 мая 2025Интернет и СМИ

Лазарева обратилась к подписчикам после рассказа о сгоревшей машине

Лазарева поблагодарила подписчиков за поддержку после рассказа о сгоревшем авто
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Живущая в Испании телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), ранее рассказавшая о том, что у нее сгорела машина, поблагодарила подписчиков за поддержку. Видео она опубликовала в Telegram.

«Ребята, спасибо всем огромное за поддержку. Ну сгорела и сгорела, хрен с ним», — заявила телеведущая. Она добавила, что сейчас летит в Париж на съемки нового выпуска своей программы.

Перед этим Лазарева рассказала, что во время поездки в аэропорт с дочерью у нее загорелся автомобиль. На место происшествия вызвали полицию, однако к тому времени, когда она приехала, машина уже практически сгорела. По словам ведущей, она испытала сильный шок.

Перед этим Лазарева призналась, что в России она иногда садилась за руль нетрезвой и давала взятки полицейским. Она добавила, что в ее окружении считалось нормальным ездить на автомобиле пьяным.

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