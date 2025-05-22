Министр обороны страны НАТО назвал альянс «неблагополучной семьей»

Министр обороны Литвы Шакалене назвала НАТО неблагополучной семьей

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене назвала НАТО неблагополучной семьей. Об этом она заявила в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Сейчас НАТО кажется нам неблагополучной семьей, но это наша семья (...) Мы видим, что НАТО не смогло быстро отреагировать на изменение геополитической ситуации. Мы уже давно призываем к увеличению расходов на оборону, но, к сожалению, нас почти не слышат в западных странах», — заявила министр обороны.

Шакалене также согласилась с требованиями президента США Дональда Трампа о необходимости увеличения военных расходов, заметив, что со следующего года Литва будет тратить шесть процентов ВВП на оборону.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ФРГ собирается нарастить численность танковой бригады в Литве для сдерживания России. 22 мая в республику приехал новый немецкий канцлер Фридрих Мерц.