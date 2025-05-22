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08:05, 22 мая 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Гидрометцентр: В Москве в четверг ожидается теплая и облачная погода
Мария Черкасова

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В столичном регионе в четверг, 22 мая, ожидается переменная облачность и до 23 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Преимущественно без осадков. Температура в Москве будет колебаться от 21 до 23 градуса тепла. Ветер переменных направлений 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметра ртутного столба. Погода будет безветренной.

В пятницу, 23 мая, переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Будет тепло — плюс 24-26 градусов. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что четверг, 22 мая, станет благоприятным днем для загара в Москве. При этом в выходные, 24 и 25 мая, станет еще жарче — в Москве ожидается плюс 27 градусов. В этм дни загорать следует дозированно, чтобы не обгореть.

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