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02:30, 22 мая 2025Интернет и СМИ

Мужчина пошутил про прическу отца и узнал семейную тайну

Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Media_Photos / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit под ником Kitchen_Bluebird9181 рассказал, как однажды во время встречи с родственниками случайно узнал семейную тайну. Оказалось, что автор поста был приемным.

По словам героя истории, на ужине он встретился с кузеном Джейком, которого до этого никогда не видел. Мужчины рассматривали старые фотографии, после чего начали обсуждать прически запечатленных на них людей.

«Я пошутил, что стрижка маллет моего отца — преступление против человечества, а Джейк посмеялся и сказал: "Ну, по крайней мере твой биологический отец не подарил тебе свой рыжий ген"», — написал автор поста. Сначала мужчина подумал, что фраза — лишь шутка, однако оказалось, что вся семья знала, что он приемный.

Автор признался, что теперь думает о том, стоит ли ему искать биологических родителей, и чувствует вину за случившееся. В комментариях пользователи призвали автора дать себе время на то, чтобы принять новую информацию, и не винить себя. «Твоя приемная семья выбрала тебя не просто так, а их любовь к тебе не изменится из-за какой-то обычной фразы», — приободрил рассказчика один из комментаторов.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о находке в телефоне мужа, которая сильно расстроила ее. По словам женщины, ее муж тайно смотрит порнографические ролики.

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