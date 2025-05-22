На Кавказе появился турмаршрут в честь классиков балкарской литературы

В Кабардино-Балкарии появился турмаршрут в честь классиков балкарской литературы

В Кабардино-Балкарии появился турмаршрут в честь классиков балкарской литературы. Об этом сообщило правительство российского региона.

Путешествие из древнего аула Шыкы в селение Эль-Тюбю рассчитано на два дня. Путь по местам, связанным с именами балкарских классиков, составляет 21 километр.

Туристы смогут посетить родные дома основоположника балкарской поэзии и литературного языка Кязима Мечиева и народного поэта кавказской республики Кайсына Кулиева.

Ранее в Нальчике провели презентацию новых экологических троп. Их представили к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.