Над Россией появятся серебристые облака

Россияне в июне будут наблюдать серебристые облака

В июне у россиян появится возможность наблюдать серебристые облака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Специалисты подчеркнули: сложится впечатление, будто облака светятся изнутри. Отмечается, что наилучшими для их наблюдения станут последние дни июня.

Ученые уточнили, что для астрономических наблюдений, особенно в северных широтах, июнь не так благоприятен.

Они пояснили, что в условиях белых ночей или полярного дня будет возможность наблюдать только наиболее яркие объекты неба. Это Солнце и Луна, а иногда Венера.