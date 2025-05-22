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05:00, 22 мая 2025Экономика

Над Россией появятся серебристые облака

Россияне в июне будут наблюдать серебристые облака
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В июне у россиян появится возможность наблюдать серебристые облака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Специалисты подчеркнули: сложится впечатление, будто облака светятся изнутри. Отмечается, что наилучшими для их наблюдения станут последние дни июня.

Ученые уточнили, что для астрономических наблюдений, особенно в северных широтах, июнь не так благоприятен.

Они пояснили, что в условиях белых ночей или полярного дня будет возможность наблюдать только наиболее яркие объекты неба. Это Солнце и Луна, а иногда Венера.

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