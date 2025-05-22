Над Россией появятся серебристые облака

В июне у россиян появится возможность наблюдать серебристые облака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
Специалисты подчеркнули: сложится впечатление, будто облака светятся изнутри. Отмечается, что наилучшими для их наблюдения станут последние дни июня.
Ученые уточнили, что для астрономических наблюдений, особенно в северных широтах, июнь не так благоприятен.
Они пояснили, что в условиях белых ночей или полярного дня будет возможность наблюдать только наиболее яркие объекты неба. Это Солнце и Луна, а иногда Венера.