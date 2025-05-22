Несколько продуктов оказались полезны для оздоровления сосудов

Врач Джервасио посоветовала включить в рацион куркуму для оздоровления сосудов

Чтобы очистить сосуды, полезно включить в рацион несколько доступных продуктов. Их диетологи назвали в беседе с изданием El Español.

Как отметила диетолог Кэтрин Джервасио, оздоровлению сосудов способствует ежедневное употребление чеснока как в сыром, так и в приготовленном виде. Также для этой цели врач посоветовала сделать настой из куркумы, черного перца и кокосового масла, который стоит пить после еды.

Тем временем диетолог Мишель Рутенштейн порекомендовала добавить в рацион натто ─ традиционную японскую еду, приготовленную из ферментированных соевых бобов. Кроме того, в ежедневном меню должны присутствовать лимон и листовые овощи, такие как капуста и салат романо. Дополнительно очистить сосуды помогут зеленый чай и оливковое масло, заключила Джервасио.

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