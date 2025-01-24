Россиянам указали на частую причину диабета и болезней сердца

Эндокринолог Агаева: Болезни сердца часто провоцирует инсулинорезистентность

Снижение чувствительности клеток к инсулину провоцирует целый ряд опасных хронических заболеваний, предупредила эндокринолог сети клиник «Семейная» Тамила Агаева. На причины инсулинорезистентности и методы ее лечении она указала росиянам в беседе с «Лентой.ру».

Врач рассказала, что инсулинорезистентность возникает, когда организм теряет способность распознавать инсулин. «Это приводит к тому, что глюкоза не проникает внутрь клеток и они начинают голодать. В ответ на это поджелудочная железа вырабатывает еще больше глюкозы, поскольку попасть в клетки она не может, то накапливается в крови», — объяснила Агаева. Она подчеркнула, что инсулинорезистентность формируется годами.

По словам врача, главными факторами развития этого состояния являются ожирение, малоподвижный образ жизни и излишнее потребление углеводов. При этом инсулинорезистентность не имеет специфических симптомов, поэтому обнаружить ее самостоятельно практически невозможно. Тем не менее это состояние опасно тем, что является частой причиной развития таких серьезных заболеваний, как метаболический синдром, сахарный диабет второго типа, гипертония, атеросклероз, болезни сердца и сосудов, синдром поликистозных яичников, предупредила Агаева.

Врач подчеркнула, что лечение инсулинорезистентности не требует лекарственной терапии. По ее словам, чтобы повысить восприимчивость клеток к инсулину, достаточно уменьшить массу тела на 5-10 процентов.

Ранее врач-косметолог медицинского центра «СМ-Косметология» Анастасия Костенко предупредила, что продукты с высоким гликемическим индексом провоцируют резкое повышение уровня сахара в крови, из-за этого организму приходится вырабатывать больше инсулина. По ее словам, этот процесс может провоцировать появление прыщей и высыпаний на лице.

