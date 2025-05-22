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09:35, 22 мая 2025Мир

Нетаньяху отреагировал на расправу с израильскими дипломатами в Вашингтоне

Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности в израильских дипмиссиях
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности в израильских дипмиссиях по всему миру. Так он отреагировал на расправу с двумя израильскими дипломатами рядом с еврейским музеем в Вашингтоне, сообщает канцелярия премьера на странице в соцсети X.

Отмечается, что Нетаньяху поговорил с послом Израиля в США Йехиэлем Лайтером и немедленно получил от него обновленную информацию о деталях происшествия. Он также побеседовал с генеральным прокурором США Пэм Бонди, которая подробно рассказала ему все, что известно на данный момент.

«Мы становимся свидетелями ужасной цены антисемитизма и дикого подстрекательства против государства Израиль. Кровавые наветы на Израиль усиливаются, и с ними необходимо бороться до самого конца», — подчеркнул политик.

Ранее глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила о расправе над двумя сотрудниками посольства Израиля после мероприятия в еврейском музее в Вашингтоне. Она заявила, что ведется активное расследование, и подчеркнула, что нападавший не избежит ответственности за содеянное.

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