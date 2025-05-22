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12:20, 22 мая 2025Экономика

Одна из крупнейших в России сетей частных клиник расширила свой бизнес

«Мать и дитя» приобрела 100 процентов в капитале сети медцентров «Эксперт»
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Одна из крупнейших в России сетей частных клиник — «Мать и дитя» («МД Медикал Груп») — расширила свой бизнес и приобрела сеть медицинских центров «Эксперт». Об этом сообщается на сайте группы компаний.

Масштабная сделка получила одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы. Итоговую сумму соглашения оценили в 8,5 миллиарда рублей. В результате сделки «МД Медикал Груп» получила в свое распоряжение в общей сложности три госпиталя и 18 клиник в 13 городах. Суммарная площадь перешедших под контроль нового владельца помещений составила 33,6 тысячи квадратных метров.

В пресс-службе группы компаний отметили, что мощность клиник позволяет проводить более 2 миллионов посещений специалистов и обеспечивать 20 тысяч «койко-дней» в год. «Периметр сделки не обременен банковским финансированием», — заключили в «МД Медикал Груп». Под ее контроль перешли, в частности, 10 клинико-диагностических центров и 8 клиник формата диагностических центров. Эти медучреждения специализируются на проведении различного рода услуг, включая МРТ и КТ.

Ранее в ГК «Мать и дитя» заявляли, что цифровизация медицинской помощи поможет в ближайшие несколько лет повысить показатели выживаемости детей и снизить риск заболеваемости новорожденных. Подобным образом в группе компаний прокомментировали запуск ВТБ бесплатной программы заботы о здоровье будущих мам и детей, включившей в себя онлайн-консультации профильных врачей, дистанционный контроль состояния рожениц, страхование при возникновении патологий беременности или критических заболеваний ребенка, а также онлайн-школу для мам.

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