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09:32, 22 мая 2025Забота о себе

Врач опроверг миф о частоте опорожнения кишечника

Гастроэнтеролог Мэй: Опорожнение кишечника три раза в неделю считается нормой
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Принято считать, что опорожнять кишечник необходимо ежедневно. Однако гастроэнтеролог Фоласад Мэй в беседе с изданием Infobae опроверг этот миф.

Как пояснил Мэй, частота дефекации у каждого человека является разной. Так, нормой считается опорожнение кишечника от трех раз в день до трех раз в неделю.

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По словам врача, в этом деле главное ─ регулярность и последовательность. В больницу необходимо обратиться, если дефекация сопровождается болями и кровяными выделениями, а также при ее затруднении в целом, поскольку эти симптомы могут говорить о наличии серьезных патологий, в том числе воспалительных заболеваний кишечника и колоректальном раке, заключил специалист.

Ранее онколог Станислав Романов рассказал, как бороться с запорами. По его словам, людям с этой проблемой необходимо пересмотреть рацион.

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