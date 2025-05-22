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06:40, 22 мая 2025Из жизни

Отрезавшая голову и пенис бойфренду матери преступница увлеклась вязанием в тюрьме

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: helloimnik / Unsplash

В Ирландии жестокая преступница нашла необычное занятие в тюрьме. Об этом сообщает Irish Mirror.

39-летняя Шарлотта Малхолл, которая вместе с сестрой Линдой в 2005 году расчленила бойфренда их матери, отрезав ему голову и пенис, всерьез увлеклась вязанием. Женщина, ставшая рекордсменкой Ирландии по длительности заключения, демонстрирует примерное поведение в тюрьме Лимерика. Она часами занимается рукоделием, создавая игрушки из пряжи для детей других заключенных.

Преступление Шарлотты Малхолл потрясло страну 20 лет назад. Ирландка напала на бойфренда матери, Фраха Свалеха Нура, после того, как он якобы стал домогаться ее сестры. Шарлотта нанесла ему 27 ударов ножом, а Линда добила мужчину молотком. После они расчленили тело в ванной. Останки Нура сестры сбросили в канал в Дублине.

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Шарлотта стала образцовой заключенной и уже получила право покидать тюрьму под надзором. Дочь Линды, Никита, недавно назвала мать героиней, избавившей улицы от «грязного насильника».

Ранее жительница Нигерии лишила возлюбленного головки пениса во время ссоры. Конфликт разгорелся, когда мужчина потребовал у партнерши заняться с ним сексом.

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