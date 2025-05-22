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21:08, 22 мая 2025Культура

Павел Табаков назвал свою возлюбленную жареным пирожком

Павел Табаков выложил милое фото с возлюбленной, назвав ее жареным пирожком
Андрей Шеньшаков

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Актер Павел Табаков, не дожидаясь наступления лета, отправился в отпуск со своей девушкой — пиар-агентом Ксенией Ермоленко. Трогательными кадрами из Египта артист поделился с подписчиками в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из фото 29-летний Табаков со своей 36-летней возлюбленной позируют, обнимаясь на пляже. Снимок Павел подписал милым текстом: «Пирожки поджарились».

О романе Табакова и Ермоленко стало известно в 2021 году, когда они вместе появились на премии «Кинотавр».

Ранее стало известно, что бывшая возлюбленная актера Софья Синицына отреагировала на слухи о своем романе с режиссером Федором Бондарчуком.

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