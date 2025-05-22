Популярная гимнастка оголила ягодицы на ковровой дорожке

Американская гимнастка Ливви Данн в откровенном образе посетила вечеринку журнала Sports Illustrated. Фотографии с ковровой дорожки публикует Page Six.

Популярная спортсменка появилась на публике в мини-платье бренда Kate Barton бирюзового цвета, которое частично оголяло ее ягодицы. Знаменитость также надела босоножки на завязках в тон, убрав волосы в небрежный высокий хвост. В то же время макияж она предпочла в нюдовых оттенках.

Ранее в мае Дженнифер Лопес случайно оголила грудь на красной дорожке из-за выреза на платье. 55-летняя знаменитость была замечена на красной дорожке благотворительного концерта Ring Them Bells в Нью-Йорке. Во время позирования перед камерами платье звезды случайно оголило ее грудь. Фотографам удалось запечатлеть этот момент.