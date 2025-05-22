Популярный миф о пользе апельсинового сока опровергли

Врач Олмос: Апельсиновый сок не содержит витамин С

В апельсиновом соке содержится не так много витамина С, как принято думать, утверждает врач Александр Олмос, Популярный миф о пользе напитка он опроверг в разговоре с изданием El Español.

Как пояснил Олмос, витамин С содержится в той части апельсина, которую никто не ест. Речь идет о белой кожице между мякотью и кожурой.

Кроме того, по словам врача, современные апельсины существенно отличаются от тех, которые выращивали 100 лет назад: в них содержится намного больше сахара, но меньше клетчатки. Таким образом, стакан сока является «сахарной бомбой», которая не принесет организму никакой пользы, а лишь негативным образом сказывается на метаболизме, заключил он.

Ранее биолог Виталий Наполов посоветовал не покупать майские арбузы. В них, по его словам, содержится большое количество нитратов.