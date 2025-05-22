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14:19, 22 мая 2025Мир

Премьер Польши отреагировал на слова Трампа о позиции Путина по Украине

Туск заявил, что не может подтвердить якобы заявление Трампа о Путине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не может подтвердить якобы заявление президента США Дональда Трампа относительно нежелания российского лидера Владимира Путина договариваться по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не подтверждаю такое сообщение», — ответил политик на соответствующий вопрос.

При этом Туск отметил, что ситуация вокруг российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта остается «трудной». Также он подчеркнул, что Варшава продолжит настаивать на усилении санкционного давления на Россию.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп, пересказывая европейским лидерам содержание его телефонного разговора с Путиным, заявил о нежелании российского лидера завершать конфликт на Украине из-за успехов на фронте.

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