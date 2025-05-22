Пьяный мужчина устроил голый променад по коридору в российском санатории

Росгвардия: Пьяный россиянин без одежды прошелся по коридору в санатории Анапы

Сотрудникам санатория в Анапе пришлось вызвать стражей правопорядка из-за пьяного гостя, который устроил в здании голый променад. Об этом сообщается на странице Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю «ВКонтакте».

Уточняется, что 37-летний житель Московской области вернулся в корпус в нетрезвом состоянии и стал провоцировать конфликт с персоналом. На просьбы успокоиться и пойти в свой номер он не реагировал. Более того, россиянин снял с себя всю одежду и прошелся обнаженным по общему коридору.

В итоге росгвардейцы передали мужчину полицейским для дальнейшего разбирательства, говорится в публикации.

В августе 2024 года трое россиян устроили обнаженные танцы под немецкие военные марши и были задержаны. Видеоролик с их выходками полицейские нашли в сети.

