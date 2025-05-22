Раскрыта главная цель нового канцлера Германии в вопросе Украины

Bild: Одна из целей Мерца — не дать Трампу выйти из переговоров по Украине

Одна из важнейших внешнеполитических целей нового канцлера Германии Фридриха Мерца — не дать президенту США Дональду Трампу выйти из мирных переговоров по Украине. Главную цель нового главы немецкого правительства раскрыла газета Bild со ссылкой на источник.

По данным издания, во время телефонного разговора Мерц попытался добиться этого, предложив Трампу и другим участникам провести «техническую встречу» в рамках подготовки к предстоящим переговорам между Россией и Украиной.

«Полный выход США из конфликта или мирного процесса между Россией и Украиной, соответственно, может иметь непредсказуемые последствия», — отмечается в материале.

Ранее канцлер Германии заявил, что на данный момент нет признаков скорого завершения конфликта на Украине. При этом в его секретариате подчеркнули, что возможные переговоры России и Украины в Ватикане потребуют «интенсивной подготовки» и пока являются лишь спекуляциями.