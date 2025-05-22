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10:42, 22 мая 2025Культура

Раскрыто состояние пережившей приступ звезды «Слова пацана»

Пережившая приступ актриса Ольга Лапшина заявила, что уже занимается спортом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Ольга Лапшина, известная по ролям в сериалах «Слово пацана», «Аутсорс» и многих других популярных проектах, рассказала РИА Новости о своем состоянии после того, как ей стало плохо во время спектакля.

«Это было в воскресенье. Сделали кардиограмму, проверили. Сейчас все в порядке», — сказала артистка, добавив, что уже активно занимается спортом.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что у звезды «Слова пацана» случился приступ. Отмечалось, что Лапшина почувствовала сильную боль в области сердца на сцене Театра Терезы Дуровой во время спектакля «Пигмалион».

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