Раскрыто состояние пережившей приступ звезды «Слова пацана»

Пережившая приступ актриса Ольга Лапшина заявила, что уже занимается спортом

Российская актриса Ольга Лапшина, известная по ролям в сериалах «Слово пацана», «Аутсорс» и многих других популярных проектах, рассказала РИА Новости о своем состоянии после того, как ей стало плохо во время спектакля.

«Это было в воскресенье. Сделали кардиограмму, проверили. Сейчас все в порядке», — сказала артистка, добавив, что уже активно занимается спортом.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что у звезды «Слова пацана» случился приступ. Отмечалось, что Лапшина почувствовала сильную боль в области сердца на сцене Театра Терезы Дуровой во время спектакля «Пигмалион».