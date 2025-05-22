Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:44, 22 мая 2025Наука и техника

Разгадана загадка татуировки на древней мумии

JCH: Чернила татуировки древней мумии содержат кристаллы магнетита и силикатов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

У мумии женщины из Южной Америки, датированной XIII–XIV веками, обнаружены редкие татуировки на лице и запястье. Благодаря находке ученые впервые выяснили, из чего были сделаны древние чернила. Исследование опубликовано в Journal of Cultural Heritage.

Сотрудники Университета Турина с помощью инфракрасной съемки и химико-физического анализа обнаружили сразу три татуировки, включая едва заметную S-образную метку на запястье. Но главное открытие — состав чернил. Вместо традиционного древесного угля, который обычно использовался в татуировках древнего мира, в пигменте были найдены кристаллы магнетита и силикатов группы пироксенов, таких как авгит. Это первое подобное подтверждение в Южной Америке.

Мумию, поступившую в музей Турина до 1931 года, предположительно привезли из Анд. До недавнего времени она считалась слабо изученной, а сами татуировки — малозаметными из-за потемневшей кожи. Но с применением инфракрасной рефлектографии удалось четко зафиксировать контуры рисунков и обнаружить ранее невидимые элементы.

Анализ показал, что краска могла быть получена из природных минералов, характерных для Перу. Такие материалы могли символизировать статус, принадлежность к сообществу или выполнять ритуальную функцию. Исследователи подчеркивают, что использование магнетита и отсутствие древесного угля указывает на сознательный выбор пигмента.

Ранее ученые раскрыли тайну австрийской мумии, известной как «воздушно высушенный капеллан». Оказалось, что тело было намеренно забальзамировано в XVIII веке с помощью уникального метода без вскрытия.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новая российская ядерная ракета вызвала ажиотаж на Западе. Что о ней известно?

    Названы главные проигравшие от европейских пошлин на российские удобрения

    На Украине заявили о передаче России списка пленных на обмен

    Аномально жаркое лето предрекли нескольким регионам России

    Макрон рассказал об общих целях Франции и Китая по Украине

    Турист попал на марафон в Северную Корею и описал ее словами «не ожидал столько свободы»

    Российские следователи завели дело из-за падения бетонной стены на детей

    Наряд Кэти Холмс на вечеринке оценили в сети фразой «стиль — не самая сильная ее сторона»

    Уничтожение ракетой «Игла» беспилотника ВСУ под Москвой попало на видео

    Диетолог посоветовал способ извлечь максимум пользы из картофеля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости