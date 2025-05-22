Россиянам назвали мошеннические схемы при ремонте

Эксперт Васильев предупредил россиян об обмане с завышением цен при ремонте

При ремонте квартир строители могут обманывать клиентов, закупая строительные материалы со скидкой, но завышая их стоимость в финальном чеке. Об этом рассказал NEWS.ru гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев.

По его словам, если ремонтники обещают сами закупать или докупать стройматериалы, то они могут приобрести их у знакомых продавцов со скидкой. Однако в выписываемых для клиентов бумажных чеках может быть указана завышенная стоимость. Такое происходит даже при небольшом ремонте, отметил эксперт.

Он предупредил, что столкнуться с обманом можно даже при самостоятельной закупке материалов. Например, строители могут намеренно завысить необходимое количество цемента или других смесей, а излишки вывезти и продать. Возможны случаи, когда бригады используют одни и те же материалы на разных объектах и включают их в смету нескольким заказчикам.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с перепланировкой жилья. Аферисты начали предлагать узаконить обычный косметический ремонт и недопустимые виды перепланировки.