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12:36, 22 мая 2025Силовые структуры

Россиянин домогался двух малолетних девочек в подъезде дома и получил срок

В Петербурге мужчину приговорили к 15 годам за домогательства к двум девочкам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге мужчину приговорили к 15 годам за домогательства к двум девочкам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по городу.

Он признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух несовершеннолетних») УК РФ.

По данным следствия, 24 марта 2024 года злоумышленник познакомился с двумя малолетними девочками. После чего обманом заманил их в подъезд своего дома на Звездной улице, где совершил в отношении них действия сексуального характера. Пострадавшие испугались происходящего и убежали. В правоохранительные органы позвонила соседка и сообщила о подозрительных действиях. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника.

По ходатайству следователя ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин домогался девочки в лифте многоэтажки.

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