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20:41, 22 мая 2025Силовые структуры

Россиянин забил до смерти шваброй приятеля и попался лишь спустя 11 лет

В Приморье арестовали мужчину, забившего шваброй до смерти приятеля в 2014 году
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Приморье арестовали мужчину, расправившегося со знакомым 11 лет назад. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в 2014 году подозреваемый поссорился с приятелем. Он схватил швабру и 18 раз ударил потерпевшего. Раненого доставили в реанимацию, но не смогли спасти. Однако раскрыть преступление в тот год не удалось.

В 2025 году следователи нашли свидетеля, который помог установить личность нападавшего.

Ранее в Перми на два месяца арестовали 16-летнего школьника, изрезавшего ножом бабушку и дядю.

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