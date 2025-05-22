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18:44, 22 мая 2025Силовые структуры

Россиянка поверила обещавшему безбедную жизнь альфонсу и лишилась трех миллионов рублей

В Калининграде укравшему у 58-летней женщины ₽3 млн альфонсу грозит до 10 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Калининграде 58-летняя местная жительница поверила обещавшему ей безбедную жизнь альфонсу и лишилась трех миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Калининградской области.

Пострадавшая обратилась в полицию. Она рассказала, что познакомилась с мужчиной и у них возникли любовные отношения. По ее словам, он обещал безбедную семейную жизнь и сказал, что для этого необходимо развивать бизнес. Влюбленная дала ему более трех миллионов рублей, а после этого мужчина перестал выходить на связь.

Правоохранители установили личность фигуранта. Им оказался 32-летний безработный мужчина.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). По ней ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции разыскивают женщину, которая в поисках мужа дважды влезла в чужую квартиру через форточку и похитила у хозяйки мобильный телефон.

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