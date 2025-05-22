Российские пловцы выиграли золото на турнире в Барселоне

Российские пловцы Колесников и Костин выиграли золото на турнире в Барселоне

Российские пловцы Климент Колесников и Олег Костин выиграли золото на международном турнире «Маре Нострум» в Барселоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Колесников стал первым на дистанции 50 метров на спине, он показал время 24,75 секунды. Серебро досталось поляку Ксаверию Масюку (24,84), бронза у венгра Адама Ясо (25,22). Костин взял золото на дистанции 50 метров баттерфляем (23,09 секунды). Вторым стал египтянин Абдельрахман Эль-Араби (23,18), третьим — еще один россиянин, Роман Шевляков (23,44).

В апреле Колесников получил нейтральный статус. До этого россиянин отказывался от процедуры из-за условий допуска, выдвинутых World Aquatics. По этой причине он не участвовал в отборе на Олимпиаду в Париже.

На Олимпийских играх-2020 Колесников стал серебряным призером на дистанции 100 метров на спине, а также взял бронзу на стометровке вольным стилем. Кроме того, россиянин является шестикратным чемпионом мира на короткой воде.