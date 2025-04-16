Отказывавшийся от нейтрального статуса российский пловец получил его

Отказывавшийся от нейтрального статуса российский пловец Колесников получил его

Двукратный призер Олимпийских игр, российский пловец Климент Колесников получил нейтральный статус. Об этом сообщаетcя на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit, AQIU).

Теперь Колесников сможет принимать участие в международных турнирах, в том числе в чемпионате мира, который пройдет летом в Сингапуре.

Ранее Колесников отказывался получать нейтральный статус для выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Он заявил, что не может пойти на условия, выдвинутые World Aquatics.

Колесников на Олимпийских играх-2020 взял серебро на дистанции 100 метров на спине, а также бронзу на 100-метровке вольным стилем. Кроме того, россиянин является шестикратным чемпионом мира на короткой воде.