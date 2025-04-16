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17:33, 16 апреля 2025Спорт

Отказывавшийся от нейтрального статуса российский пловец получил его

Отказывавшийся от нейтрального статуса российский пловец Колесников получил его
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Савченко / РИА Новости

Двукратный призер Олимпийских игр, российский пловец Климент Колесников получил нейтральный статус. Об этом сообщаетcя на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit, AQIU).

Теперь Колесников сможет принимать участие в международных турнирах, в том числе в чемпионате мира, который пройдет летом в Сингапуре.

Ранее Колесников отказывался получать нейтральный статус для выступления на Олимпиаде-2024 в Париже. Он заявил, что не может пойти на условия, выдвинутые World Aquatics.

Колесников на Олимпийских играх-2020 взял серебро на дистанции 100 метров на спине, а также бронзу на 100-метровке вольным стилем. Кроме того, россиянин является шестикратным чемпионом мира на короткой воде.

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