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10:54, 22 мая 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили подразделение элитных войск ВСУ

ТАСС: ВС РФ уничтожили элитное подразделение ВСУ около Днепропетровской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска уничтожили на границе с Днепропетровской областью элитное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), управлявшее украинскими дронами, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Вчера в селе Комар двумя ударами ФАБ (фугасная авиационная бомба — прим. «Ленты.ру») был уничтожен пункт управления БПЛА 414-го полка», — сообщили в силовых структурах.

Отмечается, что это элитное подразделение было переброшено для сдерживания наступления Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации (РФ). По словам источника, в результате российской атаки было ликвидировано как минимум 10 украинских военнослужащих.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка рассказал о главной задаче российских войск на покровском направлении. По его мнению, необходимо блокировать украинские войска, не давая им осуществить переброску сил.

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