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13:20, 22 мая 2025Ценности

Российский стилист обругал восьмиклинку Пашиняна

Стилист Дубинин обругал восьмиклинку премьера Армении Никола Пашиняна
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Российский стилист Владимир Дубинин обругал твидовую кепку, в которой премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил выставку «Пути восстановления государственности» в Музее истории. Его комментарий публикует Life.ru.

Политик появился на публике в так называемой восьмиклинке, которую, по словам модного эксперта, обычно носят с косюмом-тройкой. «Образ основан на моде 1920-х годов. Такой стиль называется "твидовая мафия", особенно популярен был в Англии», — пояснил собеседник издания.

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Дубинин обратил внимание, что выбранный Пашиняном серый цвет ткани кепки вполне уместен, однако отсутствие жилетки делает образ незавершенным. По мнению стилиста, кепка в данном случае является лишним элементом.

«На Пашиняне выбран строгий серый тон ткани, но без жилетки это смотрится не совсем гармонично. На мой взгляд, в данном образе кепка лишняя», — подытожил Дубинин.

В октябре 2024 года Пашинян прокатился на велосипеде по Москве.

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