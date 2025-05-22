«Самая сексуальная в мире хоккеистка» вышла на прогулку в ультракоротком платье

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире хоккеисткой, вышла на прогулку в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка поделилась видео, в котором была запечатлена на фоне воды, кирпичных зданий и катера. На ней коричневые босоножки и облегающее ультракороткое платье светло-синего цвета. На размещенных кадрах видно, как наряд подчеркивает пышную грудь знаменитости.

Поклонники оценили внешний вид звезды спорта в комментариях под постом. «Самая лучшая», «Прекрасная и замечательная», «Ты очень красивая», «Богиня», «Это платье тебе очень идет», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант показала фанатам свою тренировку в откровенном купальнике.