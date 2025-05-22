В России ответили на названные в Киеве шаги по урегулированию конфликта на Украине

Сенатор Климов: Ничего сверхъестественного в плане Ермака по урегулированию нет

Ничего сверхъестественного в названных главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком шагах по урегулированию украинского конфликта нет, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Действительно, в Стамбуле договорились об обмене пленными и о продолжении переговоров. При этом даже было домашнее задание: расписать видение каждой из сторон, как это все может выглядеть. Было предложение [президента России] Владимира Путина в этой связи подготовить соответствующий меморандум, чтобы каждая из сторон помнила, о чем договаривались», — отметил Климов.

Ранее Андрей Ермак заявил, что для урегулирования украинского кризиса Киеву необходимо провести обмен пленными с Россией, а потом определить место для следующего дипломатического контакта. Он добавил, что при этом Киев продолжит добиваться усиления санкций против Москвы за якобы саботаж инициатив по урегулированию конфликта.

Переговоры представителей РФ и Украины состоялись 16 мая в Стамбуле. Они продлились почти два часа. По итогам встречи был анонсирован крупнейший обмен военнопленными за время конфликта в формате «1000 на 1000». Российскую делегацию возглавлял помощник президента России Владимир Мединский, представлявший Москву на переговорах с Киевом в Стамбуле в 2022 году.

