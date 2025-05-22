В офисе Зеленского назвали шаги по урегулированию конфликта на Украине

Ермак: Сначала обмен пленными с Россией, потом определение места встречи

Для урегулирования украинского кризиса Киеву необходимо провести обмен пленными с Россией, а потом определить место для следующего дипломатического контакта. Следующие шаги по разрешению конфликта назвал в Telegram глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым — определение места для следующей встречи с представителями РФ», — говорится в публикации.

Он добавил, что при этом Киев продолжит добиваться усиления санкций против России за якобы саботаж инициатив по урегулированию конфликта.

Ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора лидер США Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина включить в меморандум по урегулированию на Украине пункты, с которыми Киев сможет согласиться, а не выступить с предложением, которое будет сразу же отклонено.