Драматичный медиум Александр Шепс из «Битвы экстрасенсов» дерется с забором и устраивает истерики. За это его превратили в мем

«Лента.ру»: Александр Шепс из «Битвы экстрасенсов» попал в мемы в соцсетях

Почти за 20 лет своего существования телешоу «Битва экстрасенсов» и его участников много раз разоблачали и критиковали. В сети можно найти множество доказательств, что передача — это постановка, а ее участники лишь изображают из себя медиумов и нередко покупают ответы. Несмотря на это, интерес к шоу не падает, а некоторые его герои становятся настоящими звездами. Так произошло и с победителем 14-го сезона и любимцем женской половины фанатов «Битвы экстрасенсов» Александром Шепсом. На съемках он регулярно устраивает театральные перформансы, дерзит коллегам и стабильно поддерживает такой высокий уровень эмоционального накала, что зрители даже прозвали его «королем драмы». Как главный сердцеед противоречивого шоу об экстрасенсах стал его главным мемом — в материале «Ленты.ру».

Битва против забора

«Иди ищи зеленый забор», — замогильным голосом говорит Шепс, глядя куда-то в пространство и стоя на коленях. По сюжету программы в это время он общался с покойниками в башкирском селе Емметово, где, как уверяли местные жители, постоянно происходят несчастья. «Какой зеленый забор?» — озадаченно спросил он после диалога с потусторонним миром.

Нюанс в том, что зеленая ограда все это время была за спиной у недоумевающего Шепса. Он, конечно, чуть позже и сам на это указал, но это не помешало фрагменту выпуска разойтись на мемы. «Зеленый забор стоял и предательски молчал», «Зеленый забор еще никогда не был так близко к провалу», «Скажите, а этот зеленый забор сейчас с нами?», «Они нашли зеленый забор? Не уснуть теперь, так волнительно», — посмеялись над растерянным Шепсом в TikTok.

Мы не верили своим глазам. В настоящий момент происходит настоящая магия. Ни съемочная группа, ни колдун, ни убитые горем люди в лоб не замечали зеленый забор

комментарий в TikTok

В выпуске «Битвы сильнейших» Шепс поначалу задался вопросом, какой зеленый забор ему нужно найти Кадр: «Экстрасенсы. Битва сильнейших» / Rutube

Поиск зеленой ограды оказался не единственным злоключением Шепса в этом выпуске «Битвы сильнейших». Когда экстрасенс все-таки выделил нужный ему забор из всех других оград, он почему-то решил его атаковать. Участник телепроекта внезапно бросился на забор, сломал его, а затем, не растеряв пыла, предпринял еще несколько попыток перелезть через ограду.

В процессе Шепс, которого вяло пытался остановить ведущий, еще больше покорежил ограду и вдобавок порезал руку. На другую сторону он так и не перелез и, обессилев, упал спиной на снег. Так он некоторое время и лежал, открыв рот и смотря в небо.

«Мне нужно было туда попасть. Подлезть туда, я не знаю, перепрыгнуть, как угодно», — позднее прокомментировал он схватку со злосчастным забором. В передаче же произошедшее объяснили тем, что Шепса «нечто буквально засасывало в какую-то воронку»

Оказалось, что выпуск с заборными злоключениями привел мистика в больницу, из-за чего он не смог присутствовать на процессе подсчета оценок. Тем не менее в соцсетях над кидавшимся на ограду Шепсом поиронизировали: его назвали королем драмы и в шутку заявили, что участник «Битвы сильнейших» в этот момент воображал, что снимается в индийском фильме.

Если Александр Шепс не получит «Золотой глобус» или «Эмми» за эпизод с зеленым забором, я буду очень зла (как та воронка, которая его засасывала через забор)

пользовательница X с ником blueberry_tree

Кадр: @hiikjju / TikTok

«Теперь вся семья грустит не из-за проклятия, а из-за забора», «Забор хотя бы извинился?», «Пригласили экстрасенсов решить проблему. Итог: сломали забор», «В этой схватке выиграл зеленый забор», «Теперь можно ломать чужие заборы, прикрываясь фразой: "Меня затягивала воронка"», — смеялись в TikTok. Кинувшегося на ограду Шепса в мемах сравнили с любителями спиртного, стремящимися в магазин за 10 минут до закрытия, и жаждущими побега из офиса работниками. «А забор за чей счет будут восстанавливать?» — также задались вопросом в сети.

Увидел, что сломал забор, и решил притвориться, что умирает

комментарий в TikTok

«Наш красавчик»

Мемный участник «Битвы экстрасенсов» родился в ноябре 1986 года в Самаре в многодетной семье. Известно, что его мать тоже увлекается эзотерикой, хотя, по утверждениям Шепса, свой «дар» он не унаследовал.

Экстрасенс утверждал, что еще в детстве начал видеть мертвых, а впоследствии развивал эту способность. При этом в интервью он сетовал на то, что способности мешают ему. «Понимаете, я никогда не остаюсь один. Никогда. Вы воспринимаете это умозрительно. А я это ощущаю физически. Это мешает сосредоточиться, лишает возможности уединения. Легко рехнуться, простите, сойти с ума. И это лишь некоторые нюансы моего дара», — жаловался Шепс.

Известно, что до появления на экране в качестве экстрасенса он пробовал себя и в других амплуа: модели, ведущего мероприятий, сценариста, музыканта, фотографа

Олег и Александр Шепсы. Фото: Persona Stars / Legion-Media

Телезрители впервые познакомились с Шепсом в 2013 году, когда на ТНТ начал выходить 14-й сезон «Битвы экстрасенсов». На проекте его представили медиумом, а также без тени иронии объявили, что Шепс учился в театральном. Устраивать драму он начал в первой же серии: проходя испытание, в котором ему надо было выяснить, что за человек сидит перед ним (это был рэпер Децл), он зажег свечу и начал трястись, чем встревожил музыканта. Впрочем, Децл в итоге способностями Шепса остался доволен и назвал его сильным магом.

В других эпизодах готичный выходец из Самары искал взрывное устройство (попутно пообщавшись с фантомом), вычислял неверных партнеров и выводил на чистую воду некую сущность, пакостившую в частном доме. На заданиях Шепс нередко использовал трости, кинжалы и другую атрибутику, ври этом он всегда представал перед камерой в мрачном образе и с брокерскими украшениями.

В финале сезона Шепс одержал победу, набрав почти 90 процентов зрительских голосов

Впоследствии он снимался в других шоу: «Экстрасенсы ведут расследование», «Экстрасенсы. Битва сильнейших», «Экстрасенсы. Реванш». Кроме того, Шепс выпускал книги, вел семинары и давал консультации. Он даже открыл в Москве магазин с амулетами, оберегами и прочей околомистической атрибутикой.

В соцсетях поиронизировали над отрывком из «Битвы сильнейших», в котором Шепс в поисках призрака подошел к будке с собакой Кадр: «Экстрасенсы. Битва сильнейших» / Rutube

Будучи одним из самых харизматичных и запоминающихся участников шоу об экстрасенсах, Шепс собрал солидную фанбазу. К примеру, в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) на него подписано более 600 тысяч человек, а в фанатской группе во «ВКонтакте» состоит более 350 тысяч пользователей.

Значительную часть фанбазы Шепса составляют женщины. «Наш красавчик», «Шикарный, сильный, чувственный, душевный экстрасенс», «Мечтаю с вами встретиться», — пишут они ему в комментариях в Instagram.

«Странно, что он не актер»

Хотя эпическое сражение самарского медиума с забором и последующее падение на снег может вызвать недоумение у людей, далеких от «Битвы экстрасенсов», для поклонников таких телешоу случившееся — лишь один из перформансов Шепса. Эмоциональная и преисполненная драматизма манера поведения участника шоу давно стала отдельным мемом среди его фанатов, а лучшие из таких реприз поклонники вырезали и соединили в подборки.

В таких роликах Шепс плачет, убегает, грустно сидит у реки, кричит и призывает героев выпуска срочно уходить из-за грозящей им опасности. Как пришли к выводу в сети, звезда «Битвы экстрасенсов» в подобных видео олицетворяет настроение, знакомое каждому.

«Слышали про актерское мастерство? Он изобрел», «Когда раздавали кринж, ему выдали двойной», «Битва приколистов», «Ну, артист», «Мне никогда не стать такой драма квин, как он», «Реально цирк уже», «Странно, что он не актер, это явно его», — также иронизировали в сети над роликами с Шепсом

«Олега позовите» — другой популярный мем с телезвездой, вышедший за пределы его фанбазы. В оригинале Шепс, будучи на задании на кладбище, искал своего брата Олега, также участвующего в «Битве сильнейших». Судя по тону голоса и выражению лица, герой телепроекта из-за отсутствия брата пребывал в отчаянии. «Где Олег? Где мой брат? Позовите Олега. Олега позовите. Сходите, пожалуйста, за Олегом», — тяжело дыша, молил он. Авторы мемов же решили: видео идеально отражает ситуации, когда хочется найти друга и рассказать ему сплетню или приходится работать без ушедшего в отпуск коллеги.

При этом Шепс на шоу, судя по всему, вообще нередко теряет брата: в следующий раз обладатель сверхспособностей спрашивал, где Олег, когда тот стоял буквально в нескольких шагах от него. «Почему он его вечно теряет? Это еще один вопрос, на который Вселенная не может найти ответ», — шутили любители мемов.

«Битва сильнейших» — лучшее комедийное шоу на российском ТВ пользовательница Instagram

В одном из выпусков шоу «Битва сильнейших» Шепс во время испытания, помогая жительнице села разбить сырое яйцо на кладбище, оговорился. «Об ка… об ка… об ка… Об погост этот бей!» — воскликнул он и сам посмеялся над своим ляпсусом. С тех пор оговорку ему припоминают почти под каждым юмористическим видео, а сама фраза вошла в мемы под названием «апка апка об погост». «Об погост — самое смешное, что было в "Битве экстрасенсов"», — даже заявлял один из комментаторов (правда, это было до легендарного нападения Шепса на забор).

Шепс родился, чтобы стать мемом комментарий в TikTok

«Ребят, ну какие вы сильнейшие? Мне противно слышать это от сильнейших, как это еще сказать?» — еще один мем с Шепсом. Этими словами экстрасенс сурово отчитал соперников в другом выпуске, а пользователи сети придумали множество ситуаций, в которых можно использовать эти слова. Как пошутили авторы мемов, такую же претензию им хочется предъявить друзьям, слишком быстро пьянеющим на вечеринках или нежелающим совершить внезапную прогулку на 30 тысяч шагов по лесу за городом.

Кадр: @a.stacy1 / TikTok

«Когда запостила фото с парнем, а все запасные варианты начали массово отписываться», «Тот самый преподаватель, который изучает свой предмет 50 лет, когда студенты меда не ответили на его вопрос», — назвали авторы мемов другие ситуации, под которые идеально подходит эмоциональная тирада Шепса.

Припомнили ему и уже ставший культовым забор. «У сильнейшего нету цели, у сильнейших есть только зеленый забор», «Ребят, ну какие вы сильнейшие? Вы даже зеленый забор найти не можете», — посмеялись фанаты.

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Помимо шквала ироничных комментариев, мемы с Шепсом неизменно вызывают и критику — эксперта в области потустороннего мира ругают за наигранное поведение и плохую актерскую игру. Парадоксально, но такие претензии зачастую не отвергают даже преданные фанаты телезвезды. Как они отмечают в комментариях под юмористическими видео, Шепс на съемках намеренно устраивает шоу, а без него смотреть состязания предполагаемых экстрасенсов было бы неинтересно. «На нем все шоу держится», — заверяют поклонники.

