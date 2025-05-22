Сотрудники ЦРУ открыли огонь по приблизившейся к зданию женщине

Сотрудники ЦРУ открыли огонь по приблизившейся к воротам штаб-квартиры женщине

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США открыли огонь и ранили женщину, приблизившуюся к воротам штаб-квартиры ведомства. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, в момент инцидента женщина находилась за рулем автомобиля. Она подъехала к главным воротам агентства на машине около четырех часов утра. Неясно, что побудило сотрудников службы безопасности открыть огонь.

Пострадавшая получила ранение в верхнюю часть тела, которое врачи оценивают как неопасное для жизни. Она задержана.

Ранее глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила о расправе над двумя сотрудниками посольства Израиля после мероприятия в еврейском музее в Вашингтоне.