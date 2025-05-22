Стали известны личности жертв теракта в Вашингтоне

Глава МИД Израиля Саар: Жертвами расправы стали дипломаты Лищински и Милгрэм

Жертвами теракта в Вашингтоне, который произошел на почве антисемитизма, стали сотрудники посольства Израиля в США Ярон Лещински и Сара Милгрэм. Об этом сообщил глава израильского МИД Гидеон Саар, передает CNN.

«Ярон Лищински и Сара Милгрэм — это два молодых представителя нашего государства, над которыми жестоко расправились несколько часов назад в Вашингтоне, округ Колумбия. Это ужасный теракт и прямой результат того токсичного антисемитского подстрекательства против Израиля и евреев, продолжающееся с 7 октября 2023 года», — отметил министр.

Кроме того, телеканал со ссылкой на посла Израиля в США Йехиэля Лейтера сообщил, что молодые люди были парой планировали обручиться на следующей неделе в Иерусалиме.

Ранее глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила о расправе над двумя сотрудниками посольства Израиля после мероприятия в еврейском музее в Вашингтоне. Она заявила, что ведется активное расследование, и подчеркнула, что нападавший не избежит ответственности за содеянное.