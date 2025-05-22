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09:24, 22 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о брошенных ВСУ телах 800 украинских бойцов под Часовым Яром

Киселев сообщил, что ВСУ бросили под Часовым Яром тела около 800 военных
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике (ДНР) тела около 800 военнослужащих. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

«Как бы [ВСУ] там ни кичились и ни направляли в большом количестве личный состав, на сегодняшний день со стороны "укровермахта" около 800 человек "двухсотыми" [остаются под Часовым Яром]», — заявил спикер.

По его словам, тела сотен бойцов ВСУ в районе населенного пункта не эвакуируют по шесть-семь месяцев.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре. Он сообщил, что городские бои продолжаются в районе огнеупорного комбината.

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