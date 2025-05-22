Стало известно о ракетном ударе по объектам ВСУ в Сумской области

Российские военные ударили ракетами по объектам ВСУ в Сумской области

Российские военные нанесли удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Для этого армия России применила ракеты, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«ВС РФ [Вооруженные силы Российской Федерации] ударили ракетами по объектам ВСУ в Сумской области», — говорится в публикации.

О каких именно объектах ВСУ идет речь, а также сколько их было, не уточняется. Информация об их местоположении также отсутствует.

Ранее стало известно, что войска РФ уничтожили группу операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Сумской области. Пункт управления украинскими дронами располагался в окрестностях Локни.