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12:16, 22 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о ракетном ударе по объектам ВСУ в Сумской области

Российские военные ударили ракетами по объектам ВСУ в Сумской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Для этого армия России применила ракеты, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«ВС РФ [Вооруженные силы Российской Федерации] ударили ракетами по объектам ВСУ в Сумской области», — говорится в публикации.

О каких именно объектах ВСУ идет речь, а также сколько их было, не уточняется. Информация об их местоположении также отсутствует.

Ранее стало известно, что войска РФ уничтожили группу операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Сумской области. Пункт управления украинскими дронами располагался в окрестностях Локни.

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