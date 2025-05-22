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11:08, 22 мая 2025Путешествия

Тело иностранца три дня плавало в море на курорте Таиланда

The Phuket News: Иностранца без признаков жизни нашли в открытом море в Таиланде
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Иностранца без признаков жизни нашли в открытом море на курорте Пхукет в Таиланде. Об этом сообщил портал The Phuket News.

Уточняется, что тело плавало в воде у берегов пляжа Нуи в районе Карон, на мужчине было только черное нижнее белье. Из отличительных признаков — татуировки на правой руке и ноге.

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Иностранца обнаружили 21 мая, к тому времени он не был жив уже три дня. Предварительная экспертиза не выявила на теле каких-либо ран, мужчину доставили в больницу для более детального обследования.

Сейчас следователи сотрудничают с полицейскими участками и отелями по всему Пхукету и проверяют сообщения о пропавших людях, которые помогут идентифицировать неизвестного.

Ранее на Пхукете российская туристка упала с кровати во сне и впала в кому. Врачи обнаружили у нее повреждение мозга и проблемы с когнитивными функциями.

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