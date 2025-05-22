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16:09, 22 мая 2025Мир

Трамп велел планировать саммит с участием Путина

The Atlantic: Трамп планирует встретиться с Путиным, чтобы наладить тесные связи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы наладить с ним более тесные связи. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на американских чиновников.

«Трамп по-прежнему хочет установить более тесные связи с Путиным, и Белый дом, вероятно, вскоре снова рассмотрит возможность встречи», — передает издание слова собеседников.

Однако, по данным источников, возможный саммит не будет включать переговоры о прекращении боевых действий на Украине. Отмечается, что глава Белого дома хочет нормализовать отношения с Москвой и обсудить торговую сделку, которая затронет российские редкоземельные минералы.

Ранее Трамп высказался против «безусловного» прекращения огня на Украине. Он заявил, что и Путин якобы не намерен завершать конфликт.

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